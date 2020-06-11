الجيش الليبي ينفي قطع الوفاق لطرق إمداده

ونقل موقع "إرم نيوز" الإماراتي عن ضابط في الجيش الليبي نفي ما تردد عن قطع قوات الوفاق لخط إمدادات تستخدمه قوات الجيش.

وذكر الضابط في الجيش الليبي عامر عبد الخالق، أن "ما نُشر في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن قطع قوات الوفاق لخطوط إمداد الجيش بين الجنوب والغرب الليبي أمر غير منطقي".

ولفت الضابط في تصريحه إلى أن "خطوط الإمداد لقوات الجيش حالياً لا علاقة لها بالجنوب والغرب"، مبيناً أن خطوط إمداد قواتهم تبدأ في الوقت الراهن "من الشرق حتى غربي سرت بمئة كيلومتر، وهي خطوط يؤمنها الجيش براً وجواً بشكلٍ تام".

وأشار عبد الخالق في هذا السياق إلى أن "إعادة انتشار قوات الجيش حتى الخط المعروف باسم (4-4)، تجعل من مسألة قطع خطوط الإمداد بين قوات الجيش في الغرب والجنوب أمراً غير واقعي، فلا قوات للجيش بغرب البلاد، أما الجنوب فمؤمن بالكامل وقواعد الجيش الجوية تعمل بشكل تام".

وكان موقع "عملية بركان الغضب" التابع لقوات الوفاق قد أعلن في وقتٍ سابق "بسط السيطرة على خط إمداد رئيسي بطول 350 كيلو متر بين جنوب وغرب ليبيا كانت تستخدمه لعام كامل قوات حفتر كخط إمداد رئيسي لها".

وأعلن الجيش الوطني الليبي أن ميليشيات طرابلس تراجعت لمسافة نحو 90 كيلومتراً غربي مدينة سرت.

وأكد المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري أن انسحاب الميليشيات "تم بطريقة عشوائية"، وأن طائرات الجيش استهدفتها أثناء تراجعها.

(ش ع)

ANHA