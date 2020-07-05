الجيش الليبي يدمر منظومة دفاع جوي تركية

وقالت وسائل إعلام ليبية إن هناك 9 غارات جوية استهدفت قاعدة الوطية في ساعة مبكرة من صباح الأحد, ونتج عنها تدمير منظومة دفاع جوي تركية.

ونقلت الوسائل الإعلامية عن مصادر قولها إنه سُمع أصوات عدة انفجارات باتجاه قاعدة الوطية.

وأشارت إلى أن الضربات الجوية استهدفت استراحة تدعى ( النداب) وهي كانت خاصة بآمر القاعدة في السابق، مضيفةً أن الاستراحة يتخذها العسكريون الأتراك مقرًا لهم بعد السيطرة على القاعدة.

وقال مصدر عسكري "كنا نراقب دخول وتركيب منظومة الدفاع الجوي لقوات الاحتلال التركي من طراز "هوك" مع ملحقاتها من رادارات طيلة الأيام الماضية".

وتابع: "اليوم تم إبلاغ وزير الدفاع التركي أثناء وجوده في مصراتة أن قاعدة عقبة بن نافع أصبحت جاهزة للاستخدام فقرر الجيش الوطني الليبي تدميرها بعد دخولها إلى الخدمة ونسبة التدمير في المنظومة 100%".

(ش ع)