الجيش الليبي يدمّر مخازن أسلحة تركية ويسقط طائرتين مُسيّرتين

أفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، في بيان، أن سلسلة غارات جويّة استهدفت تمركزات لمجموعات الحشد، وأخرى لمخازن الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى عدد من الضربات الجوية داخل مزارع خصصت لتكون مواقع لهذه المجموعات بمنطقة القداحية جنوب بوقرين.

وأردف البيان إن هذه العمليات الجوية تأتي ضمن عمل سلاح الجو التابع للجيش الليبي القائم على تنفيذ عملية "طيور الأبابيل" التي لا تزال مستمرّة حتى هذه اللحظة في قصف مواقع لقوات الوفاق.

وأكدت مصادر عسكرية إن القصف استهدف مخازن للذخيرة والأسلحة التركية المتطورة، أُرسلت مؤخراً للقوات المسلحة لاستخدامها في العمليات العسكرية القادمة ضد قوات الجيش الليبي.

وفي السياق ذاته أسقط الجيش الوطني الليبي طائرة مُسيّرة تركية ثانية خلال ساعتين بالقرب من قاعدة الوطية.

وكان اللواء احمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني قد وعد أردوغان والمرتزقة في مؤتمر صحفي "بالمفاجآت"، وأكد أنهم سيفشلون كافة المخططات التي تهدف إلى تقسيم ليبيا.

(ش ع)