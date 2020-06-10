الجيش الليبي يعتقل خلية حاولت الغدر به في سرت

وقالت مصادر أمنية ليبية إن الخلية ضمت 50 شخصاً بقيادة "الصديق بن سعود"، الذي كان مكلفاً من حكومة الوفاق بوظيفة مدير أمن سرت، قبل تحريرها من قبل الجيش الليبي في كانون الثاني / يناير الماضي.

وأكدت المصادر أن الخلية كانت تعد لهجوم على الخطوط الخلفية للجيش الليبي في جبهات سرت، التي تشهد هجوماً متكرراً من حكومة الوفاق المدعومة تركياً منذ أسبوع.

وكشفت المصادر أنه وجد مع الخلية أسلحة متطورة وأجهزة اتصال لاسلكية مربوطة على موجة حكومة الوفاق ومرتزقة تركية السوريين.

وقبل تحريرها على يد الجيش الوطني الليبي في 6 كانون الثاني / يناير الماضي، كانت سرت تحت سيطرة "تنظيمات إرهابية" على رأسها "داعش"، الذي نفذ في المدينة واقعة ذبح 21 مصرياً قبل سنوات.

وتحشد قوات الوفاق ومرتزقة تركيا السوريين للهجوم على مدينة سرت وسط ليبيا، رغم طرح مبادرة مصرية للحل السياسي.

ودخل قرار وقف إطلاق النار في ليبيا حيز التنفيذ، صباح الاثنين، بمبادرة مصرية ورعاية وترحيب دولي، إلا أن حكومة الوفاق لا تزال تنتهك القرار مما دفع سلاح الجو الليبي لاستهداف أرتال متحركة تابعة للوفاق قرب سرت والجفرة.

(ش ع)