الجيش الليبي يأسر 12 مرتزقاً سورياً جنوب طرابلس

قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي بأن قواتهم تمكنت من أسر 12 مرتزقاً سورياً في معسكر اليرموك، جنوب العاصمة طرابلس.

وأشارت الشعبة إلى أن القوات المسلحة قامت باستهداف مجموعات داخل معسكر اليرموك بعد أن أوقعتهم في كمين محكم من خلال استدراجهم داخل المعسكر".

وأضاف البيان إن هذا الاستهداف "خلّف عدداً كبيراً من القتلى في صفوف مجموعات الحشد، كما قامت وحداتنا بأسر 12 مرتزقاً من حاملي الجنسية السورية يتبعون لهذه المجموعات".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن قبل أيام أن خسائر المرتزقة السورية الموالية لتركيا تتراكم في ليبيا، بحيث بلغت حصيلة القتلى 199 مرتزقاً، جلهم من مرتزقة "لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه".

(آ س)