الجيش الإيراني يرتكب جريمة قتل في قضاء شارباجير بباشور كردستان

أعلن قائمقام قضاء شارباجير التابعة للسليمانية، شاهو عثمان عن فقدان مواطن من باشور كردستان لحياته وإصابة أثنين آخرين جراء هجوم للجيش الإيراني، بحسب ما نقلته وكالة ( روج نيوز) وأضاف: ” المواطنون من أهالي قرية مروة التابعة لسويلة. كانوا ذاهبين إلى واجب عزاء أحدهم، لكن تعرضت لهم قوة تابعة للجيش الإيراني في جومان.”

وتابع شاهو عثمان: “لا توجد بوابة رسمية للمرور على تلك الحدود. طلبوا من الحراس الإيرانيين العبور، لكنهم لم يسمحوا لهم مما تسبب بنشوب توتر بين المواطنين والجيش الايراني، وأقدم الجيش الايراني على اطلاق النار عليهم. حيث فقد شاب يبلغ من العمر 33 عامًا يُدعى داستان رسول حياته بسبب إطلاق النار وأصيب شخصان آخران. ومن بين المصابين والد الشخص الذي فقد حياته. ونقل الجرحى إلى مستشفى السليمانية وهم الآن تحت رعاية الاطباء.”

وبحسب قائمقام قضاء شارباجير التابعة للسليمانية شاهو عثمان، فإن الجريحين هما رسول محمود إبراهيم من مواليد 1968 ومحمد عزيز من مواليد 1985.

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