وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ الجيش حظر السير قرب المناطق المحاذية للحدود اللبنانية، فيما أفاد موقع "والا" العبري نقلاً عن مسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي، أنه في الفترة الأخيرة نفّذ إيرانيون نشاطات مستفزّة ضد إسرائيل، ورداً على ذلك، سمحت القيادة السياسية في إسرائيل للجيش الإسرائيلي بتنفيذ عدد من العمليات بأحجام مختلفة والتي تهدف إلى بعث رسالة إلى الإيرانيين أنهم فيما لو تجرّؤوا وقاموا بإلحاق الضرر بالجبهة الداخلية الإسرائيلية، أو بالمصالح الإسرائيلية- الرد سيكون قويّاً وغير مسبوق.

ووفقاً لهذه المصادر الأمنية، الإيرانيون ما زالوا يخططون للانتقام ردّاً على اغتيال العالم النووي فخري زادة رغم التنسيق المتواصل بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي في الشرق الأوسط.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قالوا إنّ "حزب الله" يتعرّض لضغوطات من إيران حتى يقوم بعمليات ضد إسرائيل قبل نهاية فترة الرئيس ترامب في البيت الأبيض، واستغلال استبدال الحكم، ولذلك فإنّه يبحث عن الانتقام رغم الفترة الطويلة التي مرت على الحادث.

(ز غ)