أفادت صحيفة "هآرتس"، أن المنظومة الأمنية والجيش الإسرائيلي، يستعدان لتصعيد محتمل مع حماس بغزة، على خلفية الأحداث بمدينة القدس.

وقالت الصحيفة:" إن الجيش الإسرائيلي نشر عددا من بطاريات القبة الحديدية بالجنوب، استعدادا للدخول في حالة تصعيد عسكري مع حركة حماس بقطاع غزة".

وأضافت الصحيفة، أن الجيش الإسرائيلي "قرر اليوم تعزيز قواته بالضفة وحول قطاع غزة، ورفع حالة التأهب، خشية وقوع عمليات انتقامية على أحداث الشيخ جراح، والمسجد الأقصى".

وفي السياق كشف موقع "والا" الإسرائيلي، أن "رئيس قسم العمليات بسلاح الجو الإسرائيلي، اللواء أهرون حلويا، أوعز اليوم بتحديث الأهداف حول قطاع غزة، وأمر القوات بالاستعداد لتدهور أمني".

ولفت الموقع، الى أن "قيادة المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي، استكملت اليوم استعداداتها، وتعزيز قواتها، تحسبا لوقوع عمليات انتقامية بالضفة، على خلفية الأحداث بالقدس".

ومساء اليوم، صرح الناطق باسم الذراع العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، بالقول: "نحيي صمود أهلنا المرابطين في القدس والأقصى، ونقول لهم بأن قائد أركان القسام محمد الضيف وعدكم ولن يخلف وعده".

يأتي التصريح، بعد أيام من تهديدات القائد العام للذراع العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، بـ"الانتقام من إسرائيل واجراءاتها في مدينة القدس ".

(ع م)