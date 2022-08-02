الجيش الإسرائيلي يتأهب خشية رد عسكري من غزة

وذكرت تقارير إسرائيلية أن الجيش رفع حالة التأهب على الحدود مع قطاع غزة وأصدر تعليماته بعدم الاقتراب من الحدود، خشية تعرض الجيش والمستوطنين لنيران قناصة أو صواريخ مضادة للدروع.

ويأتي ذلك، بعد ساعات من اعتقال قائد حركة "الجهاد الإسلامي" في الضفة الغربية بسام السعدي بعد إصابته، ومقتل شاب خلال اشتباكات وقعت إثر اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين في الضفة الغربية، وإعلان سرايا القدس - الذراع العسكري لحركة الجهاد، الاستنفار والتأهب لـ " نداء الواجب، بعد عدوان الاحتلال على جنين" وفق البيان.

ونشر الجيش الإسرائيلي بطاريات الدفاع الجوي في المستوطنات المحاذية لغزة. في السياق نفسه، يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد اجتماعاً طارئاً قبل ظهر اليوم مع طاقمه الأمني المقلص، وذلك للوقوف على آخر التطورات المتعلقة بفرص تجدد التصعيد مع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الاجتماع سيضم عدا لبيد، رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، ووزير الجيش بيني غانتس، ومستشار الأمن القومي ايال خولتا، وقائد الأركان أفيف كوخافي، ورئيس الشاباك رونين بار، والسكرتير العسكري آفي جيل، بالإضافة للسكرتير الحكومة شالوم شلومو وجهات أمنية اخرى.

فيما نعت الفصائل الفلسطينية "الشهيد الشاب"، وقالت في بيان: "إنها تحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة القائد في حركة الجهاد بسام السعدي"، مضيفةً: "أن المقاومة هي الخيار الأنجع لردع الاحتلال وإيقاف عدوانه المتواصل ضد شعبنا ومقدساتنا".

(ع م)