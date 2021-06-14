وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش رفع حالة التأهب في مدينة القدس وغلاف قطاع غزة، وعزز منظومات الدفاع الجوي في مناطق مختلفة.

وأشارت وسائل الإعلام: " إلى أن المؤسسة الأمنية تستعد لتداعيات قرار السماح بمسيرة الأعلام في مدينة القدس". وهي المسيرة التي كانت سببًا في التصعيد خلال الأيام الأخيرة.

ونقلت، أن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، عقد اليوم الإثنين، جلسة تقييم للأوضاع عشية "مسيرة الأعلام" التي ستنظم، الثلاثاء، في القدس، وذلك بمشاركة كبار الضباط في الشرطة، على أن تقدم التوصيات والتقييمات إلى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الجديد عمار بارليف.

فيما تستمر دعوات الفصائل الفلسطينية إلى أن يكون يوم غدٍ الثلاثاء "يوم غضبٍ للتصدي للمسيرات في القدس ومنع المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى".

ويرافق ذلك تحذيرات من الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية في غزة من "مغبة اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على أهالي القدس".

(ع م)