الجيش الإسرائيلي يستهدف 3 مواقع لحركة حماس عقب إطلاق قذيفة صاروخية من غزة

قال مراسلنا في غزة، إن مدفعية الجيش الإسرائيلي، استهدفت فجر اليوم الأربعاء، ثلاثة مواقع رصد تابعة لحركة حماس، في قطاع غزة.

وأضاف: " إن المواقع المستهدفة كانت في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، وفي قرية جحر الديك وسط القطاع"، مشيراً إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية لم تعلن عن إصابات بفعل القصف.

فيما قال الجيش الإسرائيلي في بيانٍ له: "إن القصف المدفعي جاء رداً على إطلاق قذيفة صاروخية نحو مستوطنات الغلاف".

وفي ساعة متأخرة من ليل أمس، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، وانفجرت في منطقة مفتوحة في محيط إحدى بلدات المجلس الإقليمي "إشكول" القريبة من القطاع، دون إصابات.

يأتي ذلك، في ظل حالة الهدوء التي يعيشها الطرفان، الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي بفعل أزمة كورونا، وتزامناً مع الأنباء الإسرائيلية التي تتحدث عن توجه وفدٍ من حركة "حماس" سيتوجه خلال نهاية الأسبوع الجاري إلى العاصمة المصرية القاهرة، للاجتماع مع المخابرات العامة المصرية ومناقشة صفقة تبادل أسرى يتم بحثها مع الحكومة الإسرائيلية.

وفي وقتٍ سابق، ذكر الإعلام الإسرائيلي " أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عقد اجتماعاً مؤخراً مع اللجنة الوزارية المعنية بشؤون الأسرى والمفقودين، وسط غياب أي تعليق إسرائيلي رسمي على التطورات الأخيرة التي نتجت عن الاتصالات بهذا الشأن".

لكن حركة حماس، نفت في بيانٍ لها أصدرته يوم أمس الثلاثاء، حدوث تقدم في تفاهمات "تبادل الأسرى" مع إسرائيل، خلافاً للأنباء الإسرائيلية.

(ع م)