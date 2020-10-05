الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينياً في الضفة الغربية وإطلاق صاروخ من غزة

قتل الجيش الإسرائيلي شاباً فلسطينياً، يدعى "سمير أحمد حميدي" شرق مدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية.

وقال الجيش في بيانٍ له: "إنه أطلق النار صوب ثلاثة شبان "ألقوا زجاجة حارقة على موقع تابع لقوات الجيش".

وأعلن الإعلام الإسرائيلي: " أن "إطلاق النار أدى إلى مقتل أحد الشبان الثلاثة". مضيفاً: " أن الشابين الآخرين انسحبا من المكان ولاذا بالفرار، دون معرفة مصيرهم".

في السياق، أفاد مراسلنا في غزة، بإطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، مساء اليوم، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للمناطق الجنوبية للقطاع.

ونقل عن الإعلام الإسرائيلي: " أن صفارات الإنذار، دوت مساء اليوم، في المنطقة المحيطة بقطاع غزة".

فيما ذكرت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي: " أن صافرات الإنذار دوت في كيبوتس "كيرم شالوم"، الواقعة جنوبي القطاع .

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية: " إن القذيفة، سقطت في منطقة مفتوحة غير مأهولة في محيط المستوطنة، ولم يجرِ تسجيل إصابات".

وأشار مراسلنا إلى أن الفصائل الفلسطينية بغزة لم تعلن مسؤوليتها عن الإطلاق، وأنه من المقدر، أن يرد الجيش بقصف مواقع الفصائل.

ورجح مراقبون إسرائيليون، أن يكون إطلاق الصاروخ مرتبط بمقتل الشاب الفلسطيني في الضفة الغربية مساء اليوم.

(ع م)