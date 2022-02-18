الجيش الإسرائيلي يعترض مُسيّرة مفخخة قادمة من الأراضي اللبنانية

وأفاد الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، بتفعيل الإنذارات في منطقة الجليل وإطلاق صواريخ اعتراض من نظام القبة الحديدية، بالإضافة إلى استدعاء طائرات ومروحيات حربية.

واستنفرت مقاتلات إف 16 ومروحيات هجومية لإسقاط المسيّرة المفخخة، وأخطأت القبة الحديدية المُسيّرة المفخخة ليتم إسقاطها، وفق ما أفادته شبكة العربية الحدث.

كما أفادت بأن طائرتين مُسيّرتين انطلقتا من لبنان وأسقطهما سلاح الجو الإسرائيلي.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن أمس أيضاً، أنه أسقط طائرة مُسيّرة تابعة لـ "حزب الله" أطلقت من الأراضي اللبنانية.

(د ع)