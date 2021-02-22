وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فقد رصدت قوات بحرية الجيش في وقت سابق صباح اليوم الإثنين، نشاطًا بحريًّا في عرض البحر أمام قطاع غزة، شكل تهديدًا محتملًا لقطع بحرية تابعة لسلاح البحرية، حيث قامت القوات الإسرائيلية بإحباطه، دون الكشف عن المزيد من المعلومات عن طبيعة النشاط البحري والتهديد المزعوم.

وأضاف: "سيواصل الجيش العمل ضد التهديدات الخطيرة في المجال البحري".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلًا عن مصدر عسكري أن زورق تمشيط إسرائيلي من نوع "دفورا" رصد قطعة بحرية فلسطينية اقتربت منه، أمام مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفتح مقاتلوه النار تجاهها.

مشيرة إلى أنه: "لم يعرف بعد إذا أسفر الحادث عن مصابين أم لا من جراء تدمير الزورق".

فيما قالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي هاجم مراكب الصيادين بالقذائف قبالة سواحل وسط قطاع غزة.

(ع م)