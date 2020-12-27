الجيش الباكستاني يعلن تحطم مروحية عسكرية شمال البلاد

وأفاد الجيش في بيان أن المروحية تحطمت السبت، "لأسباب تقنية"، في منطقة "غلغت-بلتستان" ذات الحكم الذاتي والأهمية الاستراتيجية، حيث تتشارك حدودها مع الصين وأفغانستان وإقليم كشمير المتنازع عليه.

وبحسب البيان، فإن المروحية المتحطمة كانت تنقل جثة جندي إلى المستشفى العسكري في سكاردو.

يشار إلى أن باكستان تشهد حوادث متكررة للطائرات والمروحيات، وتسجل أرقامًا قياسية في حوادث الطيران، ففي آب/أغسطس 2015، قُتل 12 شخصًا إثر تحطم مروحية عسكرية شمال غرب البلاد، وفي أيار/ مايو من العام نفسه، تحطمت مروحية عسكرية من طراز إم آي-17 في تلال غلغت، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم اثنان من السفراء الأجانب.

(س ر)