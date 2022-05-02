الجيش العراقي يستقدم تعزيزات عسكرية إلى الحدود بين شنكال وروج آفا واشتباكات في سنونه – تم التحديث

أقدم الجيش العراقي على إرسال تعزيزات عسكرية في ساعات الصباح الباكرة، مؤلفة من قافلة كبيرة من المدرعات متجهة إلى الحدود بين شنكال- شمال شرق سوريا، كما أقدم على شن هجوم في ناحية سنونه، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الجيش العراقي واسايش ايزيدخان، وفقاً لخبر اوردته وكالة روج نيوز.

تتواصل التوترات في قضاء شنكال مع عودة الجيش العراقي الذي يقوده مصطفى الكاظمي، والذي يحاصر القضاء ويشن بين الحين والآخر هجمات على القوات المؤلفة من أبناء القضاء.

وأرسل الجيش العراقي، الليلة الماضية، قوة كبيرة إلى قضاء شنكال لمحاصرة مراكز أسايش ايزيدخان وحدات مقاومة شنكال. لم يتمكن الجيش العراقي من دخول المنطقة بحسب ما خطط له.

وعبر الجيش العراقي في الساعات الأولى من صباح اليوم مديبان وحدود شنكال- شمال شرق سوريا، بقافلة مؤلفة من 25 مدرعة مصفحة ودبابات وأسلحة ثقيلة.

حاول الجيش العراقي مرة أخرى دخول سنونه عبر استخدام تعزيزات ضخمة، وشن هجوم على المنطقة، وردت القوات الأمنية المكونة من أبناء شنكال بمحاولة وقف هجمات الجيش العراقي، مما أدى إلى اشتباكات، حيث لا تزال مستمرة.

(م)