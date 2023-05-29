الجيش العراقي يحاول هذه المرة قطع المياه عن مخيم مخمور

دخلت مقاومة قاطني مخيم مخمور (الشهيد رستم جودي)، اليوم، يومها العاشر دون التراجع عن رفض محاولات الجيش العراقي لمحاصرة المخيم، على الرغم من جميع محاولات الجيش التي لم تتوقف، والتي تتصاعد عبر تكثيف تحركاته في المنطقة، وسط سعيه إلى السيطرة على البئر الذي يمدُّ المخيّم بالمياه في محاولةٍ منه لقطع المياه عنه.

ويحاول الجيش العراقي منذ 20 أيار الجاري، محاصرة مخيم مخمور (الشهيد رستم جودي)، الذي ترعاه الأمم المتحدة واعترفت به رسمياً مخيماً للّاجئين عام 2011، وإحاطته بالخنادق والأسلاك الشائكة ونقاط مراقبة عسكرية.

وشهد محيط مخيم مخمور الذي يضم 12 ألف شخصاً من اللاجئين، منذ صباح يوم أمس، تحركات مكثفة للجيش العراقي في محاولة لمحاصرة المخيم، إلا أن المقاومة التي يبديها الأهالي هناك حدت من ذلك، وفق ما أفاد به أهالي المخيم لوكالتنا.

ويقطن المخيم لاجئون هُجّروا إليه من منطقة بوطان في باكور (شمال كردستان) في تسعينيات القرن الماضي؛ جراء ممارسات القمع التي مارستها الدولة التركية بحقهم عام 1994.

ويواجهُ قاطنو المخيم منذ اليوم الأول، مساعي الجيش العراقي بالرفض، عبر التناوب بالوقوف في وجه الآليات والمدرعات العسكرية المحملة بالأسلاك الشائكة والذخيرة وأبراج مراقبة التي استقدمها الجيش العراقي لمحاصرة المخيم.

(أم)

ANHA