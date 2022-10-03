الجيش العراقي يفرج عن مراسلي ÇiraTv وسائقهما

ووفق ما نشرته وكالة روج نيوز، فإن الاعتقال جرى في الساعة الـ 18.00 من مساء اليوم، على حاجز " القبائل" التابع للجيش العراقي والذي يقع على مدخل مدينة شنكال من جهة ناحية تل عزير .

هذا وأفرج عن كلا المراسلين وسائقهما منذ قليل. وكالة روج نيوز قالت إن سبب الاعتقال كان لأنهم لم يحصلوا على إذن من مسؤول العمليات في الموصل للعمل!.

والجدير بالذكر أن صحفيي ÇiraTV قد اعتقلوا من قبل الجيش العراقي مرات عدة . كما أصيب عاملان في القناة برصاص الجيش العراقي خلال فترات سابقة.

وحصلت قناة ÇiraTV على ترخيص من بغداد ووفقاً لقوانين الصحافة يحق لها ممارسة نشاطها في عموم العراق.

(سـ)