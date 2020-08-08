الجيش العراقي يداهم كهوفًا وأوكارًا لداعش بإسناد من التحالف

وأوضحت قيادة العمليات المشتركة في بيان أن "قوات من الجيش والشرطة، قامت بمداهمة الأوكار والكهوف، بإسناد من طيران الجيش والتحالف الدولي".

وأكدت أنها اعتمدت تكتيكًا جديدًا في ملاحقة بقايا مرتزقة داعش، وهو ما ساعد على تنفيذ عملية وصفت بـ"النوعية"، وأضافت أن العملية جرت بناء على معلومات استخبارية من قبل جهاز المخابرات الوطني العراقي، حول وجود أوكار تحت الأرض في مناطق وادي الثرثار.

وبعدما وردت المعلومات، قامت طائرات تابعة لكل من الجيش والتحالف الدولي بطلعات جوية استطلاعية.

وقالت العمليات المشتركة إنها ستعلن في وقتٍ لاحق، عما أسفرت عنه عمليات المداهمة ضد أوكار داعش.

وفي يوليو 2017، أعلنت الحكومة العراقية نصرها رسميًّا على مرتزقة داعش، بعد سنوات من الحرب بدعم من التحالف الدولي تقوده واشنطن.

ورغم تحرير الموصل من داعش، بعد معارك ضارية ومدمرة، واصل نشاطه في عدد من المناطق، شمالي البلاد.

(ش ع)