الجيش العراقي يعتقل شاب إيزيدي ويصيب صحفياً بجروح

خرجت، اليوم، في بلدة خانصور التابعة لشنكال حوالي الساعة 16:00 مسيرة حاشدة دعماً لمقاومة مقاتلي الكريلا في مواجهة الاحتلال التركي، لذلك توجهت وحدة من الجيش العراقي إلى المنطقة. بعد انتهاء المسيرة وقرابة الساعة 18:00 تأزم الوضع بين الشبيبة وجنود الجيش العراقي وقام الجنود باعتقال أحد الشباب.

ونتيجة لذلك عادت الحشود للتجمع احتجاجاً على اعتقال الشاب وطالبوا بالإفراج عنه. أثناء التجمع قام جنود الجيش العراقي بإطلاق النار.

ونتيجة لإطلاق النار أصيب الصحفي صلاح برجس الذي كان يقوم بتغطية الأحداث، وتم نقله إلى مشفى خانصور، وتفيد المعلومات بأن حالته مستقرة.

المصدر: روج نيوز