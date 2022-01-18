الجيش العراقي يعتقل 3 صحفيين في شنكال

وبهدف تطبيق اتفاقية التاسع من تشرين الأول بين هولير- بغداد والتي تتبنى موقفاً معادياً للإدارة الذاتية في شنكال. نشر الجيش العراقي قواته بشكل واسع في شنكال وما حولها. و قبل هذا قام الجيش العراقي بتهديد أسايش بلدة سنوني التابعة لشنكال مطالبةً الأسايش بإخلاء مواقعها. إلا أن الأسايش لم تترك مواقعها وإلى الآن ما تزال البلدة تشهد توتراً متصاعداً.

وخلال رصد عدد من الصحفيين للتطورات في المنطقة أقدم الجيش العراقي على اعتقال 3 صحفيين أثناء قيامهم بعملهم في المنطقة . وأكدت المعلومات أن الصحفيين هم؛ خليل شنكالي يعمل لدى راديوÇira، أمير سموقي مراسل ومقدم لدى Çira TV و حسوني خانصور.

كما أكدت الأخبار أن الجيش العراقي صادر كافة معدات الصحفيين، وحتى الآن لم يتم إطلاق سراحهم.

كما تسببت الحركة المكثفة للجيش العراقي يوم أمس. بحادث سير أسفر عن فقدان طالبين لحياتهما وإصابة العشرات.

المصدر: روج نيوز