الجيش العراقي يعاود مجدداً محاولة تطويق مخيم مخمور

منذ 20 أيار، يحاول الجيش العراقي بالمدرعات محاصرة مخيم الشهيد رستم جودي (مخمور) للاجئين، وتسييجه. فيما تتواصل مقاومة أهالي مخمور ضد محاولات الجيش العراقي في إحكام الحصار وتسييج المخيم منذ 9 أيام.

حاول الجيش العراقي في الساعات الأولى من صباح اليوم إقامة سياج حول مخيم الشهيد رستم جودي (مخمور) ووضع أبراج عسكرية. لكن مع مقاومة أهالي مخمور أوقفت محاولات الجنود العراقيين.

وفي هذه اللحظة يتحرك الجيش العراقي مرة أخرى لتسييج المخيم وإحاطته، فيما يبدي أهالي مخمور مقاومة كبيرة في مواجهة هذه القوة العسكرية التي تحاول إقامة سياج وإقامة أبراج حول مخيم مخمور.