الجيش الأميركي: استهدفنا قيادي داعشي بارز في سوريا

استهدف هجوم بطائرة هليكوبتر أميركية في سوريا قيادياً بارزاً ومخططًا لداعش في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بحسب متحدث باسم القيادة المركزية الأميركية جو بوتشينو، بحسب شبكة سي إن إن الأميركية.

كما قال مسؤول أميركي لـ "المونيتور" إن قوات العمليات الخاصة الأميركية قتلت قيادياً بارزاً في داعش في سوريا خلال غارة شنتها طائرات هليكوبتر في شمال غرب البلاد قبل فجر يوم الإثنين.

قال الكولونيل جو بوتشينو: "نعتقد أن الغارة قتلت قائداً بارزاً لداعش في سوريا ومخطط عملياتي مسؤول عن التخطيط لهجمات إرهابية في الشرق الأوسط وأوروبا".

وأضاف بوتشينو إن "مسلحين آخرين قتلا في الهجوم".

وقال بوتشينو عقب الغارة إن "العمليات ضد داعش مهمة لأمن المنطقة واستقرارها".

(م ش)