الجولة الرابعة من الحوار الليبي - الليبي تنطلق في طنجة المغربية اليوم

ويمثل الوفدان الطرفين الرئيسين في الصراع السياسي الليبي، أي مجلس النواب الليبي المعترف به دوليًّا والمجلس الأعلى للدولة الليبية في طرابلس.

ويتألف كل وفد من 13 عضوًا، أي أن مجموع المفاوضين هو 26 عضوًا، حيث تستمر عمل اللجنة يومين اثنين.

هذا، ومن المفترض أن يجلس الوفدان معًا وجهًا لوجه حول طاولة مفاوضات وبدون أي طرف ثالث.

يأتي ذلك بعد أيام من المشاورات، اختتم فيها نحو 120 نائبًا في البرلمان الليبي اللقاء التشاوري في مدينة طنجة المغربية، ورحب البيان الختامي لاجتماع البرلمان الليبي بمخرجات مسارات الحوار بما يتوافق مع الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وشدد البيان على ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24كانون الأول/ديسمبر 2021، كما أكد أن مدينة بنغازي هي المقر الدستوري للبرلمان.

واتفق المجتمعون وفق البيان الختامي على الاتفاق على عقد اجتماع للبرلمان بكامل أعضائه في غدامس، مشيرًا إلى المضي قدمًا للوصول لاتفاقات شاملة.

(ي م)