الجولة المقبلة لبومبيو ستكون إلى اليابان وكوريا الجنوبية ومنغوليا

وذكرت الخارجية في بيان نشر على موقعها أن بومبيو سيشارك في 6 تشرين الأول/أكتوبر في الاجتماع الرباعي الثاني لوزراء خارجية أستراليا والهند واليابان في العاصمة اليابانية طوكيو.

وأضافت الخارجية الأمريكية "أن الوزير الأميركي سيتجه إلى منغوليا في السادس من الشهر القادم، وإلى كوريا الجنوبية في السادس والسابع من أكتوبر لعقد سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين هناك".

وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت، الثلاثاء لقاء وزراء خارجية الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان، للبحث في مكافحة فيروس كورونا المستجد وتعزيز تعاونهم.

وشكلت الدول الأربع تكتلاً استراتيجياً غير رسمي حول الأمن باسم "كواد" يهدف إلى مواجهة الصين وترويج رؤيته لمنطقة "الهند-المحيط الهادئ حرة ومنفتحة".

ويشارك في اجتماع السادس من أكتوبر، كل من وزير الخارجية الأميركي، ووزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين، ووزير الخارجية الهندي، سوبراهمانيام جيشنكار، ووزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي.

وأعلن وزير خارجية اليابان أنه سيستضيف هذه القمة الرباعية، الثانية من نوعها بعد الأولى التي عقدت في نيويورك، العام الماضي.

وصرح للصحفيين "إنه الوقت المناسب ليجتمع وزراء الخارجية الذين يتقاسمون الأفكار نفسها في طوكيو للقاءات ثنائية لتبادل وجهات النظر حول طريقة معالجة المسائل الناجمة عن تفشي فيروس كورونا والقضايا الإقليمية".

وسيكون أول اجتماع دولي على مستوى وزاري تستضيفه اليابان منذ بدء انتشار الوباء، ومنذ تولي رئيس الوزراء، يوشيهيدي سوغا، مهامه خلفاً لشينزو آبي، الذي استقال لأسباب صحية، هذا الشهر.

(م ش)