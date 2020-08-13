الجنرال كينيث ماكنزي: باقون في سوريا والعراق

وأضاف القائد العسكري الأميركي الأعلى في الشرق الأوسط، الأربعاء، أن مستويات القوات الأميركية في العراق وسوريا ستنخفض على الأرجح في الأشهر المقبلة، لكنه لم يتلق أوامر بعد ببدء سحب القوات. وقال الجنرال كينيث ماكنزي، رئيس القيادة المركزية للبنتاغون، إن 5200 جندي موجودون في العراق للمساعدة في محاربة فلول داعش وتدريب القوات العراقية، لكن "سيتم تعديلها" بعد المشاورات مع الحكومة في بغداد، وفقا لما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".

وأشار الجنرال ماكنزي إلى أنه يتوقع أن تحافظ القوات الأميركية وقوات الناتو الأخرى على "وجود طويل الأمد" في العراق، للمساعدة في محاربة "المتطرفين" ولوقف النفوذ الإيراني في البلاد. ورفض الإفصاح عن حجم هذا الوجود، لكن مسؤولين أميركيين آخرين قالوا إن المناقشات مع المسؤولين العراقيين التي تستأنف هذا الشهر قد تؤدي إلى خفض عدد القوات الأميركية إلى حوالي 3500 جندي.

(آ س)