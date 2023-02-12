الجندرمة التركية تقتل 3 شباب سوريين حاولوا العبور لإنقاذ أهلهم من تحت الأنقاض

أقدمت الجندرمة التركية على ضرب 3 شبان سوريين حتى الموت حاولوا الدخول للأراضي التركية؛ لإنقاذ ذويهم الموجودين هناك من تحت الأنقاض بعد الزلزال الذي ضرب شمال كردستان وتركيا وشمال ووسط سوريا، وذلك بالقرب من قرية دير صوان التابعة لناحية شرا في ريف مدينة عفرين المحتلة.

ويظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الافتراضي، 8 من الجندرمة التركية؛ يعتدون بالضرب على الشبان الثلاثة وهم؛ إسماعيل حمدي العبد الله العجيلي وعلاء حسين العمر 20 عاماً من بلدة إعزاز و محمد رامي رستم 24 عاماً من بلدة دارة عزة ، ببواري الحديد تارة وتارة بركلهم بأرجلهم بطريقة وحشية.

ووفق المعلومات التي تم تداولها فإن الشاب إسماعيل فقد حياته على الفور، فيما نقل الآخران إلى مشفى في مدينة عفرين، بعد إصابات بليغة تعرضا لها، ليفارقا الحياة نتيجتها.

ANHA