الجندرمة التركية تنهال بالضرب المبرح على قاصرين حاولا عبور الحدود

وأبرحت الجندرمة التركية القاصرين أحمد صالح (16 عاماً) ومحمود صالح مطر (17 عاماً)، ضرباً أثناء محاولتهما عبور الحدود الفاصلة بين ناحية الدرباسية وأراضي باكور كردستان، في حوالي الساعة الـ 3 فجراً.

وأسعف القاصران المنحدران من مدينة الحسكة، صباح اليوم، إلى مشفى الشهيد خبات في ناحية الدرباسية نظراً لحالتهما الحرجة.

هذا وأصيب أحمد صالح بكسر في اليد والساق اليسرى، أما محمد صالح مطر فأصيب بكسور في كلا الساقين واليد اليسرى كما تعرض لضربات عنيفة على الوجه والأنف.

وقال أحمد صالح لمراسلة وكالتنا، إنه تعرض لأكثر من ثلاث ساعات، لضرب مبرح من كل الجهات على يد 8 من الجندرمة التركية الذين استخدموا السكاكين والقطع الحديدية.

فيما حاولت المراسلة التحدث إلى القاصر الآخر (محمد مطر) الذي لم يقوَ على الكلام نظراً لحالته الحرجة جراء الضربات الموجهة إلى وجهه وأنفه.

وبحسب أحمد صالح، فإنه بعد تعرضهما للضرب المبرح، قام الجندرمة التركية برميهما على الجانب الحدودي السوري صباح اليوم الأربعاء.

(أح/ س ر)

ANHA