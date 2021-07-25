الجندرمة التركية تنهال بالضرب على شابين حاولا العبور إلى تركيا

تعرض شابان أحدهما من حلب والثاني من ريف إدلب للضرب من قبل حرس الحدود التركي بشكل عنيف، أثناء محاولتهما العبور إلى الأراضي التركية، بالقرب من قرية عراضة، 20 كم غرب مركز مدينة الدرباسية المحاذية للحدود التركية، في 24 تموز الجاري.

الشابان نزحا إلى مدينة الحسكة بعد انشقاقهما عن قوات حكومة دمشق مع بدء الأحداث في سوريا والتي تحولت فيما بعد إلى أزمة داخلية بفعل التدخلات الخارجية.

الشاب نادر رزوق 28 سنة من حلب يقيم الآن في ناحية زركان، يقول لوكالتنا إنه كان يحاول العبور إلى الأراضي التركية للالتحاق بأسرته في إحدى الدول الأوروبية "أثناء محاولتي العبور مع خالي، قبض علينا الجيش التركي وانهال علينا بالضرب على الرغم من أنه يعلم أننا مدنيان".

وتابع رزوق "قاموا بضربنا بكل الوسائل، بيدهم والأسلحة التي كانوا يحملونها والهراوات".

وأضاف "نتج عن الضرب الذي تعرضت له كسرٌ في ساقي اليمنى وذراعي اليسرى".

ولم تكتف الجندرمة التركية بضربهما، بل قاموا بسرقة ما كان بحوزة نادر رزوق من أموال "قاموا بتفتيشنا ومزقوا أوراقنا الشخصية وسرقوا 200 دولار أمريكي".

كما تعرض الشاب عبدالله العيسى 35 سنة من ريف إدلب، مقيم في مدينة زركان، للضرب من قبل حرس الحدود التركي أثناء محاولته العبور إلى تركيا مع ابن شقيقته، نادر "هاجمونا بشكل وحشي ولاإنساني دون سؤالنا عن أي شيء"

وهذا وتعرضت امرأة وشاب يدعى حمود الجاسم، في 21 من شهر تموز الجاري، للضرب من قبل حرس الحدود التركي، ما أدى إلى إصابة الشاب بعدة كسور في جسمه وسرقة ما كان بحوزته من أموال وهاتفه النقال.

(ك)

ANHA