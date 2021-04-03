الجنائية الدولية ترحّب بقرار بايدن برفع العقوبات ضدها

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلنت، الجمعة، رفع عقوبات فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على قضاة وموظفي المحكمة الجنائية الدولية.

ورحبت المحكمة الجنائية الدولية بقرار الرئيس الأميركي، معتبرةً أن هذه الخطوة تفتتح حقبة جديدة من التعاون مع واشنطن.

وقالت سيلفيا فيرنانديز دي غورمندي "بصفتي رئيسة لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، أود أن أعرب عن ارتياحي العميق للقرار الذي اتخذته اليوم حكومة الولايات المتحدة برفع العقوبات المؤسفة ضد مدّعية المحكمة الجنائية الدولية".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد قال في بيان إن الولايات المتحدة تواصل معارضة رغبة المحكمة التحقيق في قضايا على صلة بأفغانستان أو إسرائيل.

كما أضاف أن واشنطن تريد إثارة هذه القضايا "من خلال الحوار مع جميع الجهات الفاعلة في العملية المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية وليس من خلال فرض العقوبات".

ويرفع الإجراء العقوبات المفروضة عن المدّعية العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بخصوص تحقيقها في مزاعم ارتكاب قوات أميركية جرائم حرب في أفغانستان، إلى جانب عقوبات كانت مفروضة أيضًا على فاكيسو موشوشوكو مدير إدارة الاختصاص القضائي والتكامل والتعاون.

وقال بيان بلينكن إن وزارة الخارجية ألغت أيضًا إجراءات منفصلة تعود إلى عام 2019 وتشمل قيودًا على التأشيرات لعدد من موظفي المحكمة، وأضاف "هذه القرارات تعكس ما خلصنا إليه من أن الإجراءات التي فرضت (من قبل) غير ملائمة وغير فعالة".

(د ع)