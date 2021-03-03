وقالت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم الأربعاء، إن المحكمة قررت، فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب "ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية".

وبحسب، ما أعلنته بنسودا، فقد تقرر فتح التحقيق اعتبارًا من الثالث عشر من حزيران/يونيو 2014. مشيرة إلى أنه: سيتم لاحقاً تحديد ترتيب الأولويات التي ستُعطى للتحقيق، وفقاً لتحديات جائحة كورونا (كوفيد- 19) والموارد المحدودة للمحكمة".

ولفتت بنسودا إلى أنها اتخذت القرار بموجب نظام روما الأساسي، بعد أن اتخذت هيئة المحكمة قراراً بأن هناك أساساً لفتح التحقيق، وقالت: "إننا ملزمون بالتصرف". وأوضحت المدعية العامة أن "قرار فتح التحقيق في الوضع في فلسطين جاء بعد فحص أولي استمر لنحو 5 سنوات"، مشددة على أن التحقيق سيتم "بشكل مستقل وموضوعي دون خوف أو تفضيل"، ولفتت إلى أن "ولاية المحكمة تمتد من غزة إلى الضفة بما فيها القدس الشرقية".

وتابعت: التحقيقات "ستُجرى بشكلٍ مستقلٍّ وموضوعيّ، وسيتم الكشف عن كل الحقائق والأدلة من أجل الوصول إلى المسؤولين عن ارتكاب الجرائم".

(ع م)