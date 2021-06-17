الجمهوريون غاضبون من بايدن بسبب تساهله مع بوتين

واعتبر كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية مايكل مكول Michael McCaul أن إدارة بايدن افتقرت للحسم مع روسيا رغم إصدارها مواقف كثيرة تدين أنشطة بوتين واعتداءاته، حسب وصفه.

واتهم بايدن بالتغاضي عن محاسبة بوتين على التصعيد العسكري الروسي تجاه أوكرانيا منتقدًا عدم فرض إدارة بايدن عقوبات مرتبطة بخط الغاز الروسي "نورد ستريم 2 " الذي سيعزز نفوذ الكرملين في أوروبا.

ومن الملفات الأخرى أيضًا التي اتهم الجمهوريون بايدن بالتساهل فيها، عمليات القرصنة الإلكترونية التي تتهم واشنطن موسكو بالقيام بها، بالإضافة إلى قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني، إذ قال الجمهوريون إن بايدن بعث برسالة مفادها أن واشنطن غير مستعدة للرد بحزم على انتهاكات حقوق الإنسان، فضلًا عن الدور الروسي الداعم لنظام الرئيس لوكاشينكو في بيلاروسيا.

ويشير الجمهوريون هنا إلى أن الكونغرس أعطى الرئيس الأميركي صلاحية فرض عقوبات على بوتين بسبب هذا الدور.

وكانت القمة المنتظرة بين بايدن وبوتين، انتهت عقب 4 ساعات من المحادثات، وغادر الرئيسان مصدرين بيانًا مشتركًا أعلنا فيه النية للشروع في حوار حول الاستقرار الاستراتيجي.

وأضاف الطرفان أن القمة أثبتت قدرتهما على الحوار حتى في فترات التوتر، وأن كليهما قادر على النقاش للحد من مخاطر النزاعات المسلحة والحرب النووية.

(ش ع)