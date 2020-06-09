الجمهوريون في الكونغرس بصدد إعداد حزمة عقوبات ضخمة على إيران هي الأكبر في التاريخ

سيكشف الجمهوريون في الكونغرس هذا الأسبوع عن أكبر حزمة من العقوبات على إيران على الإطلاق، وهي خطة غير مسبوقة تهدف إلى شل مشروع "الإرهاب العالمي" لطهران وإفلاس "النظام" الذي يعاني من ضائقة مالية، وفقاً لنسخة من الحزمة التشريعية حصلت عليها حصرياً صحيفة واشنطن فري بيكون الأمريكية.

وستصدر لجنة الدراسات الجمهورية (RSC)، أكبر تجمع للنواب من الحزب الجمهوري في الكونغرس، يوم الأربعاء مقترحاً تشريعياً ضخماً يستهدف الأنظمة الخبيثة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك روسيا والصين وإيران، ويتضمن المقترح أكثر من 140 مبادرة جديدة تهدف إلى إعادة تأكيد القيادة الجمهورية على مستوى السياسة الخارجية.

ويتضمن الجزء الخاص بإيران "العقوبات الأصعب على الإطلاق"، وفقاً لما قاله النائب مايك جونسون، رئيس RSC، والذي من شأنه أن يوسع إلى حد كبير حملة "أقصى ضغط" لإدارة ترامب.

ويتناول الاقتراح التشريعي على وجه التحديد بعض القضايا الشائكة في السياسة الخارجية الأمريكية, من مساعدة دافعي الضرائب الأمريكيين المتنازع عليها إلى لبنان ودول الشرق الأوسط الأخرى "التي تسيطر عليها إيران"، والإعفاءات من العقوبات التي أبقت برنامج طهران النووي على قيد الحياة, وتفويض عام 2002 لاستخدام القوة العسكرية في العراق، الذي يرى الجمهوريون أنه عفا عليه الزمن بشدة، بالنظر إلى ظهور العديد من الفصائل الإرهابية الجديدة.

وقال رئيس فريق الشؤون الخارجية والأمن القومي في "RSC" جونسون والنائب جو ويلسون أن اقتراحهم يشمل العديد من الأولويات، ويمكن لبعض الديمقراطيين دعم العديد من الأولويات، بما في ذلك قادة السياسة الخارجية مثل السيناتور روبرت مينينديز والنائب تيد دويتش والنائب إليوت إنجل والذين جميعهم عبروا عن مخاوفهم بشأن الاتفاق النووي الإيراني وطموحات إيران الإقليمية.

وفي سياق متصل، ذكر عضو الكونغرس غريغ ستيوب لقناة "فوكس بيزنس" الأمريكية "أن مشروع القرار يتضمن وقف المساعدات الأمريكية إلى دول في الشرق الأوسط منها لبنان".

ومشروع القرار لم يتم تقديمه بعد في الكونغرس، ووفقاً لعضو في الكونغرس فإن المشرعين يعتزمون تقديمه الأسبوع الجاري.

وقال" إن المشروع يتضمن عقوبات جديدة ومنهجاً جديداً في مجال السياسة الخارجية للتعامل مع روسيا والصين وإيران".

وعن السبب الذي دفع الجمهورين لتقديم هذه المبادرة في الوقت الحالي، قال ستيوب إن "حظر الأسلحة المفروض على إيران ينتهي في تشرين الاول/أكتوبر، كما أننا نعتقد أنه لا يجب على الصين وروسيا أن تقوما بتزويد السلطات الإيرانية بالأسلحة".

وأضاف أن الجمهوريين يعتزمون اقتراح سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى إعاقة التعاون الاقتصادي بين إيران مع العراق ولبنان.

وبحسب ستيوب، فإن الجمهوريين "يوصون بالحد من تقديم المساعدات الأمريكية للبنان، إذ أن جزءاً من هذه الأموال المقدمة للبنان يذهب إلى حزب الله".

وفي حال العراق، فإن "إيران لا يجب أن تكون قادرة على الحصول على 800 مليون دولار بموجب عقد اقتصادي مبرم مع العراق".

(م ش)