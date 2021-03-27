الجمعية الثقافية السريانية: حياة أوجلان في خطر ويجب أن ننتفض بشكل عاجل

أجرء شقيق القائد عبد الله أوجلان محادثة هاتفية، يوم الخميس 25 آذار، من مكتب النائب العام في مدينة رها الكردستانية مع شقيقه أوجلان في سجن إمرالي، استمر لبضع دقائق فقط، وتم قطعها من قبل دولة الاحتلال التركي.

هذا؛ ولم يتواصل القائد عبد الله أوجلان المعتقل منذ 22 عامًا في سجن انفرادي في جزيرة إمرالي ضمن ظروف صعبة من العزلة مع الخارج منذ 27 نيسان 2020، مع عائلته ومحاميه، والاتصال جاء بعد ظهور بعض الادعاءات على شبكات التواصل الاجتماعي في تركيا حول حياة وصحة القائد عبد الله أوجلان، ما أثار المخاوف وخرجت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في كردستان والعالم.

وحول المحاثة التي لم تستغرق سوى دقائق قال محمد أوجلان: "قال شقيقي أنت والدولة كلاكما تخطئان فيما يجري، والسبب هو أنه لم يتم اللقاء بي منذ عام، ولا وجود لمثل هذه الانتهاكات في قانون الدولة أو أية قوانين في العالم أجمع، مجيئك إلى هناك خاطئ وخطير للغاية، والدولة أيضًا خطيرة جدًّا ولا تتصرف بعدالة".

وتعليقاً على هذا الأمر أوضح حنا صومي مسؤول الجمعية الثقافية السريانية في سوريا- فرع قامشلو في تصريح لوكالتنا "أن القائد عبد الله أوجلان معتقل في سجن انفرادي منذ 22 عام، وهذا منافي للقيم السياسية والأخلاقية والإنسانية، لأن مشروع القائد عبد الله أوجلان لم يكن انفصاليًا ولا مدمرًا".

وأشار حنا صومي إلى أنّ القائد عبد الله أوجلان منذ اعتقاله منذ 22 عام جاهد في سبيل نشر فكر حر، وانتشر هذا الفكر في جميع أصقاع الأرض ووصل حتى إلى الامريكية اللاتينية، وقال: "هذا الفكر هو حل أساسي للمشاكل العالقة في الشرق الأوسط".

حنا صومي قال: "إن فكر القائد أوجلان يبعدنا عن أمرين كانا سبب البلاء على شعوب المنطقة، الأول الفكر القوموي الشوفيني والثاني الفكر الديني الظلامي الليبرالي".

وحول طلب القائد ضرورة اجراء لقاء مع محاميه عبر المحادثة الهاتفية التي أجراها مع شقيقه محمد أوجلان والتي قال فيها: "أريد أن يأتي المحامون إلى هنا ويلتقوا بي"، قال حنا صومي: "أتوقع أن القائد عبد الله أوجلان يعاني من مرض ما".

وبيّن حنا صومي: "أن القائد عبد الله أوجلان يريد أن يرسل رسالة عبر محاميه، مفادها أن حزب اللاعدالة واللاتنمية بقيادة أمير داعش أردوغان يحاول تصفية القائد عبد الله أوجلان جسدياً".

وشدد حنا صومي على ضرورة أن ينتفض جميع المحاميين الأحرار في العالم كي يلتقي محامي القائد أوجلان به، وقال: "أناشد الأمم المتحدة والدول الديمقراطية والمؤمنة بالإنسانية بضرورة التحرك بشكل عاجل من أجل إنقاذ شخص القائد عبد الله اوجلان من براث أكبر سلطة دكتاتورية شهدتها تركيا بقياد أروغان".

وناشد حنا صومي كافة شعوب المنطقة والمؤمن بفكر القائد عبد الله أوجلان والفكر الإنساني الحر ألا يهدئوا، وينتفضوا في الساحات وأمام مقرات الأمم المتحدة كل يوم، وقال: "يحب أن نتحرك بشكل يومي وفي كافة دول العالم من أجل القائد عبد الله أوجلان، يجب أن ينظم شعبنا في الدول الاوربية مظاهرات ونشاطات وفعاليات أما القنصليات التركية في الدول الاوربية بشكلٍ عاجل".

وبيّن حنا صومي أن هناك مسؤولية ملقى على عاتق كل إنسان الحر، ويجب على الجميع الخروج من أجل القائد أوجلان، الذي يطالب بإحقاق حقوق كافة الشعوب من الكرد والعرب والسريان الموجودة في مزوبتاميا (بث نهري) وإحلال السلام في هذه المنطقة لأن صحته في خطر. وقال: "هناك مؤامرة على قضية الشعب الكردي ومن بينها قضية الشعب الاشوري الكلداني السرياني، ويجب أن نتحرك بشكل عاجل".

وأوضح حنا صومي: "لو كان هناك إنسانية في العالم لتم وضع القائد أوجلان في مصاف الرجال العظماء في العالم. لان القائد عبد الله أوجلان ضحى بنفسه في سبيل الإنسانية جمعاء". وقال: "اوجلان بفكره كسب قلوب الجميع، ونحن كسريان واشوريين نؤمن بفكره، فهو الذي أشار في عام 2015 عبر رسالة إلى أن الشعب السرياني والاشوري تعرض للإبادة، وقال أنا كعبد الله أوجلان حملتُ على عاتقي أن أحمي هذا الشعب العظيم، وعلى كل كردي حماية هذا الشعب".

ANHA