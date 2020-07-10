الجمعية الكردية اللبنانية الخيرية تدعو لتعزيز الوحدة الكردية

وجاء ذلك خلال استقبال الجمعية وفدًا من رابطة نوروز الثقافية الاجتماعية في لبنان، التي تقوم بجولات دورية على التنظيمات والمؤسسات الكردية الموجودة في لبنان، لمناقشة المستجدات التي تشهدها كردستان.

وفي اللقاء تم النقاش عن الوحدة الوطنية في هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة بشكل عام، وكردستان بشكل خاص، وعن الهجمات التي يتعرض لها الشعب الكردي.

رئيسة رابطة نوروز حنان عثمان من جهتها تحدثت عن أهمية التنسيق والحوار، والعلاقة بين الجمعيات الكردية الموجودة في لبنان بغض النظر عن الخلافات السياسية بينها.

وفي الختام شكرت الجمعية الكردية اللبنانية الخيرية مبادرة رابطة نوروز التي أخذت على عاتقها زيارة التنظيمات والمؤسسات الكردية في لبنان، خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة.

(ز غ)

ANHA