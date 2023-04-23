الجمعيات الزراعية التعاونية النسائية تتوقع حصاداً جيداً

تضم مقاطعة قامشلو 6 جمعياتٍ زراعية تعاونية نسائية، منها 3 جمعيات في ديرك و2 في كركي لكي و2 في تربه سبيه وواحدة في عامودا. وأُسست جمعيات ديرك في قرى تقل بقل، وعين ديوار والزهيرية وجمعيات كركي لكي في مركز المدينة، وجمعيات تربه سبيه في قريتي علي بدران وتل معروف، وجمعية عامودا في قرية توبز.

وتُدار هذه الجمعيات التي تأسست عام 2015 من قبل المجالس والإدارات وتزرع الأراضي التي استأجرتها من هيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، كل عام. وبعد الحصاد تُدفع أجرة الأرض وتُلبى الاحتياجات.

زراعة القمح والشعير في 8 نقاط

وزُرعت الأراضي في هذه المناطق أي القرى الثمان هذا العام بمحصولي القمح والشعير، وتتولى عضوات هذه الجمعيات كافة المهام الزراعية من البداية حتى النهاية، إذ يقمن بالزراعة والري والحصاد ونقل المحاصيل إلى المؤسسات المعنية، إذ تعمل مئات النساء في هذه الجمعيات الـ 6، بعبارة أخرى؛ فإن النساء شريكات في هذه الجمعيات من جهة ويقمن بالمهام العملية من جهةٍ أخرى. وتتولى العمل الزراعي في عامودا أسرتان من أهالي عفرين المهجرين، فيما تتولى القوات الأمنية مهمة حراسة الأراضي المزروعة.

يتوقعون محاصيل وفيرة هذا العام

حسب المعلومات التي قدمتها عضوة لجنة الاقتصاد في مؤتمر ستار في مقاطعة قامشلو، شرفين محمد، لوكالتنا، فإن مصاريف الزراعة تُدفع من ريع الأراضي بعد الحصاد. ووفقاً لهذا، تُخصص نسبة 75 في المائة من هذه المحاصيل لعضوات الجمعيات ونسبة 15 في المائة للموسم الزراعي القادم و10 في المائة لدفع أجور الأراضي وباقي المصاريف.

وأشارت شرفين إلى تأخر هطول الأمطار هذا العام، لكن الأمطار الأخيرة نفعت المحاصيل، لذا لديهم أمل بمحاصيل وفيرة هذا العام.

وأوضحت شرفين أن الدورات التدريبية والاجتماعات والأعمال التطبيقية التي جرى خوضها، خلقت عقلية خلاقة ومُنتجة وقائمة على الحياة المشتركة، وهذا ما ينعكس إيجابياً على الزراعة.

(ر)

ANHA