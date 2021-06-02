الجمعيات التعاونية تهدف إلى تنمية المجتمع وتحقيق الاكتفاء الذاتي

ومع تطور الثورة في مناطق شمال وشرق سوريا، بدأ الأهالي بتشكيل الجمعيات التعاونية. حيث تنتشر الآن المئات منها في المنطقة، وفي هذا الإطار تسعى جمعية "هيزان" وجمعية "الشهيد خالد حسو"، في تربية صيصان الدجاج المنزلي في ناحية تل حميس، لتحقيق نموذج من الاستثمار الخاص الناجح في فترة زمنية قصيرة، وتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج البيض واللحم، وتعزيز الأمن الغذائي في هذا المجال.

ويعتبر مشروع إنتاج بيض ولحم الدجاج من المشاريع الاستراتيجية على المائدة السورية، ويعود بالنفع الاجتماعي والاقتصادي على الأسر، على مبدأ المساواة والتضامن مع الآخر.

اتحاد الجمعيات التعاونية في مقاطعة قامشلو افتتحت في 10 أيار الجاري، جمعيتين تعاونيتين في ناحية تل حميس لتربية الصيصان المنزلية، وقدم 2000 صوص لكل جمعية، تحت إشراف عاملين ذوي كفاءات عالية في تربية الدجاج وكيفية التعامل معه، للحفاظ على سلامة وصحة الطيور في مختلف الأعمار من خلال منظومة وقائية متكاملة تشمل الأمن الصحي ومقاومة الحشرات والتحصينات المطلوبة.

وفي لقاء مع الإدارية لاتحاد الجمعيات التعاونية في مقاطعة قامشلو، رائدة المحاميد، قالت: "إن هدف الجمعيات التعاونية هو دعم الفقراء وبشكل خاص النساء لأنهن لا يعملن".

وأوضحت رائدة المحاميد "أن غاية الجمعيات التعاونية ليست الربح أو التجارة، وإنما دعم أكبر قدر ممكن من النساء والشباب العاطلين عن العمل وتقديم فرص عمل لهم".

كما بيّنت رائدة أن هدف الجمعيات التعاونية "هو تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي من البيض واللحم والخضار وتوفير فرص عمل، ومحاربة التجار وعدم استغلالهم للشعب في ظل هذه الظروف الصعبة".

وأكد أحد المستفيدين من جمعية تعاونية في قطاع الثروة الحيوانية، من قرية الصالحية زياد الخضر "أن الجمعية قامت بتقديم صيصان لتربيتها والاهتمام بها، وأشار إلى أنهم يعملون من أجل تطوير المشروع كونهم عاطلين عن العمل، وسيعملون من خلال المشروع على تحقيق الاكتفاء الذاتي من البيض واللحم".

وبيّن الخضر "أن هذا المشروع جاء في وقت مناسب، كون الأسعار في غلاء، وتساهم هذه الجمعيات في تطوير الاقتصاد وخلق العمل الجماعي التضامني بين أفراد المجتمع، الذي أصبح من أهم الوسائل لتحسين ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي في الإقليم، وتحسين الأداء وتقليل تكاليف الخدمات، ومواجهة التحديات والمشاكل التي تواجهها المنطقة."

هذا ويوجد في تل حميس وريفها 12 مدجنة، تنتج حوالي 40 ألف دجاجة كل 45 يوم.

(آ د)

ANHA