الجمعيات الشبابية تدعو إلى النفير لمواجهة هجمات الدولة التركية

وأصدرت منسقية الجمعيات الشبابية بيانًا كتابيًّا بصدد هجمات جيش الاحتلال التركي ضد مناطق الدفاع المشروع.

البيان أشار بدايةً إلى أن دولة الاحتلال التركية تواصل هجماتها بهدف إبادة الشعب الكردي بمختلف الأساليب "حيث تسعى إلى تمزيق جغرافية كردستان، والقضاء على كل رغبة بالحرية".

وأضاف البيان "تسعى الدولة الفاشية التركية إلى القضاء على ضمانة ثورة الحرية الكردستانية، المتمثلة بحزب العمال الكردستاني، وبالتالي القضاء على الشعب الكردي، وتخوض حربًا شعواء منذ 5 أعوام من أجل تحقيق هذا الهدف، وما محاولاتها لاحتلال مناطق الدفاع المشروع إلا جزء من هذا المخطط. الدولة التركية التي تلقت ضربة موجعة خلال محاولتها احتلال غاري، لا تستطيع أن تقبل تلك الهزيمة؛ لأن ما يسمى بثاني أكبر جيش في الناتو تعرّض للهزيمة أمام أعين العالم أجمع، فأصبح همّها الآن هو التغطية على تلك الهزيمة".

ونوّه البيان إلى أن الهجوم الذي بدأ منذ الـ 23 من نيسان، يأتي في إطار تحقيق الهدف نفسه، وأضاف: "هذه المرة شنّوا الهجوم على متينا وآفا شين وزاب في مناطق الدفاع المشروع، وهي المناطق التي تحميها كريلا حرية كردستان".

وجاء في البيان أيضًا: "إن كريلا حرية كردستان، وكما عهدناهم يخوضون مقاومة باسلة ضد هذه الهجمات. إنهم الأبناء الشجعان للكرد وكردستان، ولن يسمحوا أن يتضرر نضال الشرف والكرامة، والنتيجة الوحيدة التي ستحصدها الدولة الفاشية التركية من هذا الهجوم هو أنه ستصبح بمثابة غاري ثانية، وستتلقى صفعة قوية من مقاومة الحرية؛ إنها مقاومة الشرف والكرامة، وستتصاعد حتى القضاء على جذور الدولة الفاشية".

البيان ناشد جميع الشباب الكردستانيين الوقوف إلى جانب قوات الكريلا: "الشباب الكردستانيون هم فدائو القائد أوجلان. مسلحون بأفكار وإرادة وثقة القائد أوجلان، ولن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء هذه الهجمات. سوف تتحد إرادة وعزم الشباب الثوريين والوطنيين الكردستانيين مع مقاومة وبطولة الكريلا في زاغروس ليهزوا أركان الدولة التركية الفاشية".

ودعا البيان جميع الشباب إلى الاستنفار تحت شعار "بالشباب الصقور، نحو انتصار زاغروس".

(ك)