الجلسة الثانية من المؤتمر النسائي الإقليمي تناقش تجارب النساء الكرديات

في افتتاح الجلسة الثانية من المؤتمر النسائي الإقليمي المنعقد على مدار يومي الجمعة والسبت (18-19 آب الجاري)، في العاصمة اللبنانية بيروت، وبحضور 80 ناشطة من دول عربية وأفريقية ووفد من شمال وشرق سوريا وشنكال، تحدثت الناشطة السياسية والنسوية، نسليهان آجار، عن دور منظومة الرئاسة المشتركة في دمقرطة السياسة، مؤكدة أن البحث عن الحقيقة يعتمد على الحرية، وأن القائد عبد الله أوجلان هو أول من تحدث عن هذه الفكرة، واليوم تتم في ألمانيا.

وأضافت نسليهان آجار، أن "تمثيل النساء في البلديات والبرلمانات في العالم تحقق بنسبة متوسطة بحدود 18 بالمائة، لكن في باكور كردستان وتركيا لم تحقق هذه النسبة".

كما تطرقت في الجلسة الثانية من المؤتمر، ممثلة لجنة العلاقات في حركة حرية المرأة الإيزيدية، سهام رشو، حول تجربة نساء شنكال (سنجار)، في الانبعاث مجدداً من تحت رماد ظلم مرتزقة داعش.

كما تحدثت مسؤولة لجنة العلاقات الخارجية في منظومة المرأة الحرة في شرق كردستان، روزارين كمانغار، عن ثورة "المرأة – الحياة – الحرية" في روجهلات كردستان وإيران، وريادتهن لكافة الأنشطة المجتمعية.

وأكدت روزارين أن نظام الملالي الإيراني كان يقول "نحن من يحكم إيران، ولا توجد أي قوة تتدخل، لكن بعد الثورة، رأينا المجتمع يقود نفسه بنفسه، وكان هناك مساندة لنساء إيران وأفغانستان".

انتهت الجلسة الثانية بفتح باب النقاشات أمام المُؤتمِرات، وطرح الأسئلة على المتحدثات واقتراح توصيات على اللجنة التحضيرية.

بانتهاء الجلسة الثانية، انتهى اليوم الأول من المؤتمر النسائي الإقليمي في العاصمة اللبنانية بيروت، ومن المقرر أن يتابع المؤتمر أعماله يوم غد، بجلسة ثالثة وأخيرة، تتحدث خلالها المشاركات عن رؤية رفيق درب المرأة المفكر عبد الله أوجلان ودوره في تصعيد نضال حرية المرأة. على أن ينهي المؤتمر أعماله ببيان ختامي وكلمة الختام.

(كروب/ي م)

ANHA