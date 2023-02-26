وحضر ورشة التدريب التي نظمتها جمعية الجدائل الخضراء، اليوم الأحد في مركز اتحاد مثقفي روج آفايي كردستان، بحي الكورنيش في قامشلو، قرابة 60 ممثل/ـة عن بلديات ريف مقاطعة قامشلو، وممثلين عن هيئة الإدارة المحلية في إقليم الجزيرة، ومديرية البيئة في المقاطعة، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

وأطلقت الجمعية بالتعاون مع بلديات الريف في إقليم الجزيرة، مشروع "الرئات الريفية" في أيلول العام المنصرم؛ بغية تشجير الأرياف في إقليم الجزيرة، وبناء المشاتل في كل بلدية، وذلك عبر مكتب البيئة في البلديات.

استهلت الورشة التدريبية، بإلقاء مدير الجمعية، زيور شيخو، كلمة رحب خلالها بالحضور، وبين أهمية زيادة المساحات الخضراء في الأرياف، وأضاف:" المشروع في موسمه الأول حقق بعض الخطوات المهمة، ونحن هنا لتقييمها ومناقشتها في سبيل تطوير مشروع إنشاء المشاتل وزيادة المساحات الخضراء في هذا الموسم".

بدورها، شددت نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الإدارة المحلية والبلديات في إقليم الجزيرة، بيريفان عمر على أهمية المشروع، وقالت: "نثني على جهود المشاركين في المشروع الذي بين أن حماية البيئة وزيادة المساحات الخضراء، ليست مهام البلديات وحدها، بل هي واجب ومهمة كل شخص في المجتمع".

وبعدها، تطرقت الورشة لشرح بعض التجارب الناجحة ضمن بلديات الريف، والتي استطاعت وبجهود وإمكانيات ذاتية من إنشاء مشاتل صغيرة، وتأمين المئات من الأشجار وزراعتها.

وشملت الورشة أيضاً، محور تدريب نظري وعملي لطرق الزراعة وكيفية التقليم، حيث ألقى عضو اللجنة العلمية للجمعية، عناد علي، محاضرة عن زراعة الاشجار والنباتات التي تلائم المناخ في المنطقة، بالإضافة إلى كيفية تقليم وزرع الأشجار، وسبل الاهتمام بها ورعايتها، وتأمين الظروف المناسبة لها.

(خ ع/آ)

ANHA