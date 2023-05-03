الجبهة المسيحية في لبنان ترحب بمبادرة الإدارة الذاتية

وجاء ذلك في بيان أصدرته الجبهة تعقيباً على مبادرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والتي أعلنت استعدادها لاستيعاب كافة اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان في مناطق الإدارة الذاتية.

طالبت فيه الدولة اللبنانية بكافة إداراتها وأجهزتها بأخذ هذه المبادرة بجدية وفتح باب التفاوض مع الأمم المتحدة لتأمين معبر آمن بين لبنان وشمال شرق سوريا لنقل اللاجئين والضغط لوقف أعمال الجمعيات والمنظمات المشبوهة التي تقاضت وما زالت تتقاضى مليارات الدولارات لدمج السوريين في المجتمع اللبناني تمهيداً لتوطينهم وتجنيسهم."

وأشار البيان إلى "أمين عام الجبهة المسيحية رئيس حزب الاتحاد السرياني العالمي ابراهيم مراد أكد أن مبادرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ليست الأولى بل سبقتها مبادرة عام 2017 حملها بنفسه إلى إدارات وأجهزة وأحزاب عديدة في لبنان بتكليف من الإدارة الذاتية ولكن لم يتلقفوها بجدية وأهملوها في حينها، كاشفاً بأن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع هو الوحيد الذي رحب بها ودرس مع مراد كافة تفاصيلها" مشجعاً على عودة السوريين إلى بلادهم معززين مكرمين آمنين" .

(ك)