الجامعة العربية: الحل في السودان ليس سهلاً ولكنه وشيك

وأشار حسام زكي، أن لقاءات وفد الجامعة العربية مع القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وعبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، كانت إيجابية.

وقال زكي -في تصريح خاص لقناة "العربية الحدث"- إن وفد الجامعة العربية يشعر أن حل الأزمة وشيك في السودان لاسيما أنه وجد أرضية مشتركة للتوصل إلى حل.

وأضاف أن الأمور في السودان تحتاج حنكة في المعالجة وإلى الصبر حتى يتوصل الأشقاء إلى التفاهمات المطلوبة، قائلًا: "إن الأمر ليس سهلاً ولكنه وشيك"، مؤكداً أن هناك مسؤولية من كافة الأطراف في السودان ورغبة حقيقية للعودة إلى المسار الانتقالي.

وكانت جامعة الدول العربية قد أعلنت أن السفير زكي عقد عدداً من اللقاءات خلال زيارته للسودان تناولت تطورات الأزمة الراهنة في السودان وسبل دعم الجهود المبذولة لتسويتها.

(ح)