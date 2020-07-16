وشارك ممثل مجلس سوريا الديمقراطية الأمين العام المساعد رؤية المجلس للحل السوري ومشروع الإدارة الذاتية ودور قوات سوريا الديمقراطية في التصدي للإرهاب وتعزيز السلم الأهلي.

كما تحدث ديبو عن ضرورة دور الجامعة العربية في ظل المخاطر المحدقة بالمنطقة وبالبلدان العربية وخصوصاً التهديدات التركية واحتلالها لمناطق في شمال سوريا.

من جانبه، أكد الأمين العام المساعد على ضرورة التواصل وإظهار حقيقة رؤية مجلس سوريا الديمقراطية وتفنيد المزاعم والمواقف المثارة حيال دوره، وكذلك بالنسبة للمطالب الكردية ومنع تشكل ثغرة في ذلك.

كما أكد السفير زكي دعم الجامعة العربية للمعارضة الوطنية السورية المؤمنة بحل الأزمة السورية وفق مسارها السياسي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة.

(ي ح)