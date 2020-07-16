الجامعة العربية تستقبل ممثل "مسد" ويناقشان آخر التطورات في سوريا والمنطقة

استقبل الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي صباح اليوم، في مقر الجامعة ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في مصر سيهانوك ديبو، وتناقشا حول آخر التطورات في سوريا والمنطقة عامة.
خبر 2020-07-16T16:44:00 مركز الأخبار

وشارك ممثل مجلس سوريا الديمقراطية الأمين العام المساعد رؤية المجلس للحل السوري ومشروع الإدارة الذاتية ودور قوات سوريا الديمقراطية في التصدي للإرهاب وتعزيز السلم الأهلي.

كما تحدث ديبو عن ضرورة دور الجامعة العربية في ظل المخاطر المحدقة بالمنطقة وبالبلدان العربية وخصوصاً التهديدات التركية واحتلالها لمناطق في شمال سوريا.

من جانبه، أكد الأمين العام المساعد على ضرورة التواصل وإظهار حقيقة رؤية مجلس سوريا الديمقراطية وتفنيد المزاعم والمواقف المثارة حيال دوره، وكذلك بالنسبة للمطالب الكردية ومنع تشكل ثغرة في ذلك.

كما أكد السفير زكي دعم الجامعة العربية للمعارضة الوطنية السورية المؤمنة بحل الأزمة السورية وفق مسارها السياسي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة.

(ي ح)


إقرأ أيضاً