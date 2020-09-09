الجامعة العربية ترفض طلبا فلسطينيا بإدانة اتفاق التطبيع الإماراتي – الإٍسرائيلي

قالت مصادر في السلطة الفلسطينية، إن وزير الخارجية رياض المالكي أصرَّ على إدانة الاتفاق الإماراتي خلال الاجتماع الذي جرى اليوم لوزراء خارجية العرب.

لكن الإمارات ومصر والبحرين عارضت طلب المالكي، وجرى خلاف حول القرار، انتهى بإسقاط بند نقاش المشروع من الاجتماع.

في الشأن نفسه، هاجم رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، الجامعة العربية، بعد إسقاط المشروع، وقال في تغريده له: "إن الجامعة العربية سقطت سقوطًا مدويًا تحت شعار السيادة الوطنية لتبرير الانبطاح".

وأضاف الشيخ: "المال انتصر على الكرامة، فلسطين ستبقى سيدة نفسها وحامية لتاريخها".

وكان رئيس الجامعة أحمد أبو الغيط قال في كلمته خلال الاجتماع الوزاري، إن "العلاقات الخارجية حق سيادي للدول"، في إشارة لاتفاق التطبيع الإماراتي – الإسرائيلي.

ومساء اليوم، اختتمت الجامعة العربية اجتماع وزراء الخارجية، برئاسة فلسطين، مؤكدة تمسكها:" بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها 242 و338 و1515، وبمبادرة السلام العربية بكافة عناصرها".

(ع م)