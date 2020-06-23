الجامعة العربية ترفض التدخلات الخارجية في ليبيا وتدعو إلى وقف إطلاق للنار

وشدد البيان على "رفض نقل المتطرفين والإرهابيين لليبيا"، وكذلك شجب "التدخلات الخارجية في البلاد".

كما رحب وزراء الخارجية العرب "بكافة مبادرات الحل السياسي في ليبيا"، ودعوا إلى "وقف إطلاق نار فوري" بين الفرقاء.

وشدد الوزراء على "أهمية الحل السياسي لأزمة ليبيا"، وكذلك "الالتزام بوحدة وسيادة الدولة".

وحول أزمة مياه النيل، دعا الوزراء إلى "عدم اتخاذ إجراءات أحادية بشأن مياه النيل".

وشدد الوزراء على "رفض أي عمل يمس حقوق كافة الأطراف بمياه النيل"، معربين عن قلقهم من "تعثر مفاوضات سد النهضة".

يأتي ذلك فيما شدّد الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية - في كلمة الإمارات خلال الاجتماع - على حرص الإمارات على وحدة ليبيا والدور العربي في المسار السياسي، وعلى الأهمية الملحة لوقف فوري لإطلاق النار يمهّد لحل سياسي جامع وعودة الأمن والاستقرار لعموم الأراضي الليبية، ويضع حداً لإراقة الدماء، وللتصعيد الإقليمي وللتدخلات التركية المهدّدة للأمن القومي العربي، وبصورة خاصة أمن مصر الشقيقة.

(ي ح)