الجامعة العربية تحاور واشنطن والأخيرة تضيق الخناق على طهران

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم لقاء أبو الغيط مع بلينكن وحظر الولايات المتحدة 14 مصرفاً عراقياً في حملتها ضد إيران وارتفاع درجات الحرارة.

الجامعة العربية وواشنطن تبدأان مناقشات حول مخاوف الشرق الأوسط الملحة

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط بوزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن في واشنطن يوم الأربعاء؛ لبدء المناقشات حول المخاوف الملحة السائدة بشأن الشرق الأوسط، بحسب صحيفة عرب نيوز السعودية.

في بيان نُشر على موقعها على الإنترنت، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن "الحوار الاستراتيجي" هو "فرصة لنا للعمل بشكل أوثق معاً حول العديد من القضايا التي تؤثر على حياة الناس في جميع البلدان التي تمثلها جامعة الدول العربية وكذلك الولايات المتحدة".

ولم يذكر البيان تفاصيل محددة، لكن بعض التقارير الإخبارية نقلت عن محللين سياسيين قولهم إن الولايات المتحدة ستتابع بيانها السابق للجامعة العربية للضغط على نظام الأسد لمعالجة القضايا الحاسمة، وذلك إعادة قبول سوريا في التجمع المكون من 22 عضواً.

الولايات المتحدة تحظر 14 مصرفاً عراقياً في حملتها ضد إيران

قال مسؤولون أميركيون لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن الولايات المتحدة منعت 14 مصرفاً عراقياً من إجراء معاملات بالدولار، في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأميركية إلى إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات.

ومن المرجح أن يثير الحظر الذي فرضته وزارة الخزانة وبنك الاحتياط الفيدرالي في نيويورك، توترات جديدة بين بغداد وواشنطن، وقد يثير المزيد من الاضطرابات الاقتصادية للعراقيين العاديين، وفقاً للصحيفة.

وبحسب الصحيفة، يشير ذلك إلى تشديد تطبيق العقوبات ضد إيران بعد أشهر من مؤشرات على عزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خفض التوترات مع طهران.

وقال مسؤولون أميركيون إنهم يتخذون إجراءات ضد البنوك العراقية بعد الكشف عن معلومات تفيد بأنها متورطة في أنشطة غسل أموال ومعاملات احتيالية. وأشاروا إلى أن بعض هذه الأنشطة يمكن أن تكون مرتبطة بأفراد تم فرض عقوبات عليهم، مما أثار مخاوف من أن إيران قد تستفيد.

وقال مسؤول أميركي كبير: "لدينا سبب قوي للشك في أن بعض هذه الأموال المغسولة على الأقل يمكن أن تفيد في نهاية المطاف إما الأفراد المدرجين على لائحة العقوبات أو الأفراد الذين يمكن إدراجهم. وبالطبع فإن خطر العقوبات الأساسي في العراق يتعلق بإيران".

درجات الحرارة بالغة الارتفاع في الصيف ستصبح هي الأمر المعتاد الجديد

وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن "الرياح الساخنة المتسببة في درجات الحرارة القصوى التي يشهدها جنوب أوروبا أطلق عليها اسم ربيروس وشارون، وهما حارسا بوابات العالم السفلي في الأساطير الإغريقية، وهي تسمية تليق حقا بمثل هذه الأجواء.

وتقول الصحيفة إن الطقس الذي حطم الأرقام القياسية ليس مجرد ظاهرة أوروبية بل ظاهرة عالمية. وحذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية هذا الأسبوع من أن درجات الحرارة ستتجاوز 40 درجة مئوية في أجزاء من أمريكا الشمالية وآسيا وعبر شمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط لأيام قادمة.

وتقول الصحيفة إن بعض العلماء يشعرون بالقلق من أن العالم يقترب من نقطة تحول حيث تؤدي الحرارة إلى تغييرات لا رجعة مناخية فيها. وترى الصحيفة أن الإجراءات المتخذة على المستوى السياسي أو العمل العالمي المنسق ليست على المستوى المطلوب لتجنب نتائج كارثية.

(م ش)