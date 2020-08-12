الجامعة العربية تدين الانتهاكات التركية للسيادة العراقية

وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في بيان، إنه يستنكر "بأشد العبارات القصف التركي أمس على منطقة سيدكان على الحدود التركية - العراقية، والذي أسفر عن استشهاد ضابطين وجندي من القوات المسلحة العراقية وعدد آخر من المدنيين الأبرياء في انتهاك سافر لسيادة العراق ومبادئ ومواثيق القانون الدولي ومبدأ حسن الجوار".

ونقل البيان عن مصدر مسؤول في الجامعة العربية، بأنها "تدعم أي تحرك تقوم به الحكومة العراقية على الساحة الدولية في سبيل وقف الاعتداءات العسكرية التركية المتكررة على الأراضي العراقية، والحفاظ على سيادة العراق وأمنه واستقراره".

(ش ع)