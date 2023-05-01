الجالية السورية في السودان تناشد الإدارة الذاتية

في ظل أوضاعٍ إنسانية صعبة، تدخل الحرب في السودان أسبوعها الثالث؛ مع اشتداد المعارك في ضواحي العاصمة خرطوم بين الجيش بقيادة عبد الفتاح برهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".

ودفعت المعارك العنيفة في البلاد خلال أسبوعين؛ العديد من الدول للتسابق على إجلاء رعاياها من السودان، بينما يعيش عشرات آلاف السوريين هناك حالة من التيه والذعر مع انعدام الأمن في معظم الولايات.

وحسب مصادر عديدة، فإن أكثر من 90 ألفاً من السوريين، بينهم كرد من مقاطعتي كوباني وكري سبي/ تل أبيض يعيشون في السودان وينتشرون بكثافة في ولايات الخرطوم، نهر النيل وكسلا.

أكثر من 200 أسرة كردية تعيش في العاصمة خرطوم وحدها؛ وحسب الأنباء الواردة؛ فإن جميعهم خرجوا إلى مدينة عطبرة شمال العاصمة 330 كم، مع تدهور الأوضاع الأمنية في العاصمة.

ضحايا سوريون وعمليات سرقة ونهب تطال الأسر في ضواحي الخرطوم

خليل حج مسلم، من قرية قزعلي التابعة لمقاطعة كري سبي/ تل أبيض، يعمل منذ أكثر من 10 أعوام في مجال حفر الآبار الارتوازية في محيط العاصمة خرطوم ونزح منذ أيام إلى مدينة عطبرة شمالاً.

ووصف حج مسلم أن الأوضاع في السودان بـ "كارثية ومأساوية"، وقال: "تزداد الأمور سوءاً يوماً بعد يوم، فإلى جانب المعارك تزداد عمليات السرقة والنهب من قبل العصابات وغالباً ما تطال تلك الانتهاكات السوريين بالدرجة الأولى، إذ تنتشر العصابات المسلحة بشكل كبير في أحياء ومحيط العاصمة".

وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن 15 مواطناً سورياً فقدوا حياتهم منذ اندلاع الحرب في السودان قبل أسبوعين.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات بين قوات الجيش و"الدعم السريع" إلى 528 قتيلاً و4599 مصاباً، منذ بداية التصعيد منتصف الشهر الجاري حتى يوم 28 نيسان/إبريل.

معاناة لسوريين عالقين في ميناء بور سودان

وبهدف الخروج من البلاد عبر ميناء بور سودان عن طريق البحر الأحمر، تعاني عشرات الأسر التي نزحت إلى هناك من انعدام المأوى وصعوبة في تأمين المأكل والمشرب، إذ وصلت تكلفة التنقل بين مدينتين إلى 100 دولار أمريكي، فيما بلغ سعر 20 لتراً من الوقود 200 دولار أمريكي.

وفي إطار ذلك، أشار خليل حج مسلم إلى أن أغلب العوائل الأجنبية في السودان تم إجلاؤها خلال الأسبوعين الماضيين، عدا الجالية السورية التي لم تلقَ أي استجابة أو أي مساعدة في سبيل الخروج من أتون الحرب في البلاد.

وشكّلت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا واستجابة لمطالب الشعب "لجنة متخصصة" للعمل والتنسيق لعودة المواطنين من مناطق الإدارة الذاتية العالقين داخل حدود السودان، كإجراء نحو تأمين الخروج الآمن لأبناء المنطقة إلى بلادهم.

أوضحت الإدارة الذاتية في بيانها عن اللجنة، الذي كشفت عنه في الـ 27 نيسان/ إبريل المنصرم: "هذه اللجنة مكلّفة بإيصال المعلومات وتقديم المشورة اللازمة وخريطة للعودة، ونرحب بأي جهود داعمة وميسّرة لمهامنا، في حدود البيانات والإمكانات المتاحة، لأي طرف يريد التعاون معنا في هذا العمل الأخلاقي والإنساني".

وخصصت الإدارة الذاتية أرقاماً وعناوين للتواصل مع اللجنة المختصة WhatsApp: 104 650 991 963 + 081 231 998 963 +.

مناشدة للإدارة الذاتية

وناشد خليل حج مسلم الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا لمساعدة الجالية السورية في الخروج من السودان في أقرب فرصة ممكنة مع تدهور الأوضاع.

وحسب حج مسلم، فإن الحكومة في دمشق لم تقم بأي خطوات عملية تجاه الجالية السورية، قائلاً: "آمالنا معلقة بجهود الإدارة الذاتية ونأمل أن نغادر هذا الجحيم في أقرب وقت".

(د)

ANHA