الجالية الكردية في لبنان تحتفل بعيد نوروز

تحت شعار "بروح مقاومة نوروز سندحر الاحتلال"، نظّم حزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار، رابطة نوروز الثقافية الاجتماعية، رابطة جين النسائية احتفالية وسط العاصمة اللبنانية بيروت بمناسبة عيد النوروز.

الاحتفالية بدأت بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إشعال نار النوروز من قبل أمهات الشهداء، ليتم بعدها تقديم بعض الأغاني الثورية والفلكلورية من قبل فرقة ولاتي روجي للغناء، حيث غنّى الفنانون نسرين بوطان وأحمد خاني ومحمد بلكو، كما تمّ تقديم بعض الأغاني من قبل الفنّان اللبناني رضوان قاسم، تلاها تقديم فقرة من الرقص الفلكلوري من قبل فرقة الشهيد إيلان، وفرقة الشهيدة روجيندا.

وبعد ذلك ألقت البرلمانية اللبنانية بولا يعقوبان كلمة باركت من خلالها عيد النوروز، وقالت: "في البداية أبارك عيد النّوروز على الشعب الكردي وجميع الشعوب، ولا يوجد فرق بين لبناني أو أرمني أو كرديّ، نحن جميعاً نهدف للحصول على الحرية، ولن ننسى زعيم الحرية عبد الله أوجلان، وسنناضل كلّ يوم من أجل حرية القائد".

كما ألقى عبد السلام أحمد ممثّل الإدارة الذّاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا في لبنان، كلمة قال فيها: "لا شكّ أنّ لعيد النّوروز معنى خاصّاً لدى الشّعب الكرديّ، فهو ليس احتفالاً ترفيهيّاً أو إعلاناً بقدوم الربيع، بل هو رمز نضال وتضحية".

وبعد ذلك تم قراءة بيان من قبل رابطة نوروز الثقافية الاجتماعية ورابطة جين النسائية، جاء فيه:

"إننا، وباسم رابطة نوروز الثقافية الاجتماعية، ورابطة جين النسائية، إذ نبارك لشعبنا الكردي ولكافة شعوب المنطقة عيد نوروز، عيد الحرية، عيد المقاومة لأجل الحياة الحرة والكريمة، فإنّنا نجد أنه في نوروز هذا العام 2021، تتّضح مرةً أخرى صحة الرؤية الاستراتيجية، التي تؤكّد على أهمية وضرورة العيش المشترك بيننا نحن شعوب المنطقة، كُرداً وعرباً وأرمن وسريان، وكذلك بين جميع الهويات الثقافية والأثنية في منطقتنا العريقة التي كانت مهد الإنسانية في فجر التاريخ، بل ونشدّد على سَدادِ هذه الرؤية كسبيل وحيد للوصول بأنفسنا وبشعوب المنطقة إلى برّ الأمان والسلام والاستقرار".

كما تم تقديم عدة برقيات تهنئة بمناسبة العيد، منها برقية قدّمت من قبل الحزب الشيوعي اللبناني: "باسم قيادة الحزب الشيوعي اللبناني نهنّئكم بحلول عيد النوروز، ونتمنّى لكم ولجميع شعوب منطقتنا التقدّم والوحدة والازدهار".

وبرقية من قبل الحزب السّوري القومي الاجتماعيّ : "بمناسبة حلول رأس السنة الكردية نتقدّم بأحر التهاني لأبناء شعبنا المحتفلين بهذه المناسبة المجيدة التي نراها متوافقة بالتوقيت والمغزى مع الروح السورية العريقة بفهمها للانبثاق المتولد بحلول الربيع".

كما قدّم المجلس النسائي اللبناني تهنئة بمناسبة حلول رأس السنة الكردية وعيد النوروز متمنّياً أن تحمل السنة الجديدة الخير والسلام والازدهار للبنان والعالم أجمع.

(إ)

ANHA