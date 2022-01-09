الجالية الكردية في لبنان تستذكر شهداء مجزرة باريس وتستنكر الهجمات على كوباني

وبتنظيم من مؤتمر ستار في لبنان أقيم اليوم اعتصام للجالية الكردية أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة في بيروت، وذلك لاستذكار شهداء مجزرة باريس بمناسبة مرور 9 أعوام على المجزرة، بالإضافة إلى استنكار جرائم الاحتلال التركي وهجماته المستمرة على شمال وشرق سوريا عامة وكوباني مؤخراً.

بدأ الاعتصام بالوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء، ثم قرئ بيان باسم مؤتمر ستار ألقته عضوة المؤتمر نسرين خضر وقالت: "يصادف اليوم الذكرى السنوية التاسعة لاغتيال المناضلات الثلاثة ساكينة جانسيز وفيدان دوغان وليلى شايلمز، حيث كان الهدف من هذه الجريمة البشعة هو منع حل القضية الكردية عن طريق الحوار، لذا كان اغتيالهن استهدافاً للسلام والحرية والعدالة التي ناضلت الشهيدات من أجلها".

وأضافت نسرين: "لكن هذه المجزرة لا تعني أن مسيرة كفاح المرأة قد توقفت، بل إن نار الثورة التي أوقدتها الرفيقات الشهيدات زادت من لهيب الثورة والنضال، والذي سيستمر حتى تحقيق أهداف الشهيدات".

تلاها إلقاء بيان باسم حزب الاتحاد الديمقراطي في لبنان قرئ من قبل العضو في الحزب أدهم شحود وقال: "نطالب الأمم المتحدة والحكومة الفرنسية بالضغط على الجهات المسؤولة للكشف عن هوية المجرمين الحقيقيين من مرتكبي مجزرة باريس ومحاسبتهم، بالإضافة إلى محاسبة الاحتلال التركي على جرائمه المستمرة بحق كوباني وأهلها".

ثم ألقت رئيسة رابطة جين النسائية بشرى علي كلمة قالت فيها: "الشهيدات والثوريات الثلاثة "ساكينة وفيدان وليلى" مثّلن روح قضية كل امرأة وشعب مظلوم، ثلاث نساء مكافحات وثوريات كرديات، أوصلن صوت الشعب الكردي وقضيته إلى جميع أنحاء العالم، كن مناضلات امتزن بالإصرار على المقاومة في وجه السلطات الفاشية".

واختتم الاعتصام بترديد الشعارات التي تخلد الشهداء وتحيي مقاومة كوباني وتستنكر جرائم المحتل التركي.

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ANHA